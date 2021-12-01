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  3. Mide bulandıran olay! Sevgilisiyle zorla ilişkiye girip arkadaşlarını çağırdı! Cinsel saldırılara uğrayan kadın ormanlık alanda bir başına bırakıldı!

Mide bulandıran olay! Sevgilisiyle zorla ilişkiye girip arkadaşlarını çağırdı! Cinsel saldırılara uğrayan kadın ormanlık alanda bir başına bırakıldı!

Antalya'da kuaför Z.K. (35), sevgilisi Y.T. ile sevgilisinin arkadaşları D.A. ve M.D.'nin ormanlık alanda cinsel saldırısına maruz kaldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Yapılan incelemeler sonrası şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

Mide bulandıran olay! Sevgilisiyle zorla ilişkiye girip arkadaşlarını çağırdı! Cinsel saldırılara uğrayan kadın ormanlık alanda bir başına bırakıldı!

Olay, 29 Kasım günü saat 01.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı ormanında gerçekleşti.

Bir restoranda yemek yiyip eğlenen Z.K. ile erkek arkadaşı Y.T., ardından eve gitmek üzere otomobille yola çıktı. Y.T., yön değiştirerek aracı ormanlık alana doğru sürdü. Ormanda kadına darp uygulayarak zorla birlikte oldu. Y.T., daha sonra D.A. ve M.D. adlı arkadaşlarını arayarak çağırdı. Belirtilen adrese gelen Y.T.'nin iki arkadaşı da Z.K.’ye cinsel saldırıda bulundu. Z.K.'yı ormanda bırakan Y.T. ile arkadaşları, otomobille bölgeden ayrıldı.

SPERM BULGULARINA RASTLANDI

Polise başvuran Z.K., yaşadığı korkunç olayı anlatıp 3 şüpheliden şikayetçi oldu. Z.K.'nin yapılan incelemelerde sperm bulgularına rastlandı.

Mide bulandıran olay! Sevgilisiyle zorla ilişkiye girip arkadaşlarını çağırdı! Cinsel saldırılara uğrayan kadın ormanlık alanda bir başına bırakıldı!

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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