Mide bulandıran olay! Sınıf öğretmeni 27 öğrencisini istismar etti

Mide bulandıran olayın, Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşandığı iddia edildi.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin sürmekte olan duruşmanın 11'inci celsesi bugün görüldü.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut A.K. SEGBİS ile katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Mahmut A.K. savunmasına üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Mağdurların iddia ettiği yer sınıf ortamıdır. Bir sürü öğrencinin olduğu ortamda böyle olaylar olamaz" dedi.

Sanık avukatı da hayatın olağan akışına aykırı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

800 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASI İSTENİLDİ

Mütalaasını açıklayan duruşmanın savcısı, sanığın 27 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine kanaat getirdiğini belirterek öğretmenin 800 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma ertelenirken, davayı izleyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği de çıkışta basın açıklaması yaptı. Dernek adına konuşan avukat Hilal Özlem Çağlar, bir an önce ihtisas mahkemelerinin kurulmasını istediklerini söyledi.