Mide bulandıran olay! Yaşadıkları nedeniyle isyan eden genç kız, sosyal medyada 'adalet' aradı

Ecemgucluk kullanıcı adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımda 3 sene önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ifade ederek buna rağmen şahısların serbest bırakıldığını ve adalet istediğini belirtti.

Paylaşımında "Merhaba! Size yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. Ben Ecem 22 yaşındayım. İstanbul'dayım. 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradım. 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum ama adaletsizlik onları serbest bıraktı." ifadelerine yer veren Ecem'in anlattıkları kan dondurdu.

Ecem, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Ben İstanbul Sarıyer'den evime giderken bir araba yanaştı. Laf atöaya başladılar, ben de argo kelimelerle karşılık verince "Bu kız çok iyi sert yaptığına göre canı istiyor" dedi biri. Biri arabadan indi, kolumdan tutup sürükledi. Başımı yere çarptım. 'Canım yanıyor' dedim.

Bırakın gideyim. Şikayet falan etmem dedim. Biri daha geldi. Beni karga tulumba aracın içerisine sokmaya çalıştı. Saat 06.15 sıralarıydı. Hava karanlıktı. Etrafta kamera da yoktu. Şansıma etrafta kimse de yoktu. Ben işime gitmek için otobüs durağına yürüyordum, her zaman olduğu gibi...

Bağırdım ama kimse olmadığı için duyan da olmadı. Gözümü ve ağzımı kapattılar. Konuştuklarını net duyuyordum. Aracın içerisinde iki erkek ön tarafta, ben iki erkekle arka taraftaydım. İki erkek beni arasına alıp kollarımı ve ayaklarımı bağladı. Çırpınamıyorum.

Dedim canım yanıyor. Ama ağzım bağlı olduğu için sadece kendimi duyuyordum. 4 kişinin arasında konuştukları hala midemi bulandırıyor."

Paylaşımında şahısların aralarında dönen iğrenç muhabbete de değinen Ecem duyduklarının hiçbir zaman kulağından gitmediğini belirtti.

Bana tecavüz ettiklerinde aylıktım. Her şeyi net hatırlıyorum ama hissettiklerimle... Hissettiğim şey canımın çok yanmasıydı. Etlerimi koparıyorlardı. 3 kişi tutup 1 kişi tecavüz ediyordu. Ellerim, ayaklarım bağlı olduğu halde beni tutmakta zorlandılar. Ben çok direndim.

Ağlamaktan gözyaşım kalmamıştı. Çığlığımı içime atmaktan sesim kısılmıştı. Kabus gibiydi. Sırayla bana tecavüz ettiler. Biri çıkıp durun demedi. Hiçbiri bunu demedi. Ben direndikçe 'Bu çok set, bu çok iyi' deyip devam ettiler. Hiç bitmedi. Hiç bitmedi..."

TECAVÜZ MAĞDURU KIZ, İSYAN ETTİ!

Yaşadıklarının kendisi için bitmediğini sözlerine ekleyen Ecem 10 ay boyunca hiç konuşamadığını belirterek sesi çıksa da bunu yapamadığını anlattı. Öte yandan tecavüz dolayısıyla yürüyemediğini

sürekli olarak altına kaçırdığını söyleyen Ecem, yemek yemekte de zorlandığını belirtti. Tecavüz dolayısıyla yırtılmalar ve zorlkanmalar oluştuğunu belirten genç kız psikolojik tedavi gördüğünü ve iyileşmeye başladığını ifade etse de bunları yaşatanların 1 yıl içeride kalmalarının ardından delil yetersizliğinden serbest bırakılmasına isyan etti.

Paylaşımında "3 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Bu mücadelede kimseden destek istemiyorum. İster verirsiniz, ister vermezsiniz. Ben içimdekileri buraya yazmak istedim. Ben hayattan hiç vazgeçmedim. Hep hayata tutundum. Doktor bana, Bundan sonra hayatın boyunca çocuğun olmayacak" dediğinde bile yıkılmadım ben." ifadelerine yer veren Ecem, sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulundu.

"ECEM YALNIZ DEĞİLSİN"

Ecem paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

"Benim için yalnızca "Ecem yalnız değilsin" derseniz çok mutlu olurum. Başka bir şey istemem. Basın emekçisi büyüklerim, ben haber olmak istemiyorum. Hukuki desteğe de ihtiyacım yok. Ben adalet mücadelemi veriyorum. Ne olur beni de anlayın. Ben sadece içimdekileri döktüm. Ben çok iyiyim. Ecem Yalnız Değilsin" diyen yüreğinizden öpüyorum çok."