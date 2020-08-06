Mide bulantısı günlük hayatta bir çok kişinin zaman zaman yaşadığı bir sağlık problemidir. Bir çok nedeni olan mide bulantısı geçmesine gün içerisinde kolayca erişebileceğimiz bazı yiyecekler yardımcı olabilir. Peki mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir? Rezene Mide bulantısına iyi gelir mi?

MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Hamilelik dışında mide bulantılarının pek çok nedeni olabilir, uzun süren yolculuklar, uzun süren ağrılar, sıradan mikroplar, yedikleriniz, kullandığınız ilaçlar hatta psikolojik sıkıntılar.. aklınıza gelebilecek pek çok şey mide bulantısına neden olur uzun süren bulantılar için doktorunuza başvurmalısınız ayrıca karın boşluğu içinde olan bulantı belirtileri sadece mide değil karın ya da bağırsaklarla ilgili olabilir. Bağırsakların vücudun ikinci beyni sayıldığını ve çok önemli olduğunu unutmayın.

MİDE BULANTISI NEDENLERİ

Besin zehirlenmesi

Aşırı alkol ve nikotin tüketimi

Kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi

İlaç zehirlenmesi

Gıda intoleransı

Gastrit

Mide ülseri

Apandisit

Pankreatit şeklinde sıralanabilir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı yaşandığında öncelikle mutlaka doktora başvurmak önemlidir. Altta yatan ciddi bir neden saptanmazsa doktor önerilerine ek olarak bulantıyı hafifletmek için evde yapabileceğiniz bazı tedaviler de vardır. Mide bulantısına iyi gelen bu tedaviler bulantıya eşlik eden kusma, mide ağrısı gibi belirtilere de iyi gelecektir. Peki mide bulantısının tedavileri nelerdir?

ZENCEFİL

Zencefil, sindirim sistemi bozuklukları için son derece faydalı bir bitkidir, zira bulantıyı geçirmede çok etkili bileşenler içerir. Bu bileşenler sindirim fonksiyonunu düzenleyen ve teşvik eden özellikler barındırır. Özellikle taze zencefili dilimleyip üzerine kaynar su dökerek demledikten sonra içmek mide bulantısı ve ağrısına iyi gelir. Sindirim sorunları için taze zencefil yerine kuru toz zencefil de kullanılabilir.

PAPATYA VE REZENE ÇAYI

Papatya veya rezene çayı da mide bulantısını geçirmede oldukça etkilidir. Çay yapıldıktan sonra tatlandırılarak ve küçük yudumlarla içilmelidir. Çok sıcak olmamalıdır ve mümkünse şeker yerine bal ile tatlandırılmalıdır.

NANE - LİMON ÇAYI

Nane ile kabuğuyla birlikte dilimlenmiş limon çay yapılıp içilirse bulantıya iyi gelir. Fakat bazı kişilerde bu çayın kuvvetli aroması bulantıyı şiddetlendirebileceğinden kullanırken dikkat edilmelidir.

DERİN NEFES ALIP VEREREK RAHATLAMAK

Hafif bulantı durumunda tercihen temiz havada derin nefes alıp vermek bulantının geçmesine yardımcı olabilir. Özellikle aşırı yemek yemek ya da alkol almaktan kaynaklanan bulantılar için bu yöntem oldukça faydalıdır.

MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısına sıklıkla mide ağrısı da eşlik eder. Peki mide ağrısını hafifletmek için evde neler yapabilirsiniz? Hafif ya da orta mide ağrıları için, evde harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi sindirimi harekete geçirir. Kabızlığa ve yağlı ağır besinlerin sindiriminde etkilidir. Ayrıca, düzenli olarak kullanıldığında mide ağrılarına karşı bir önlem olarak da etkilidir. Bir bardak suya iki yemek kaşığı elma sirkesi karıştırarak karışımı günlük olarak içmek sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Mide ağrısı için de aynı karışım etkilidir. Bu karışımı günde üç bardaktan fazla tüketmemek gerekir. İyi sonuç alabilmek için elma sirkesinin organik ve yüksek kalitede olmasına dikkat edilmelidir. Ancak gastrit hastalığınız varsa ya da midenizi ekşi yiyecekler rahatsız ediyorsa elma sirkesinden kaçınmak gerekebilir.

YOĞURT

Yoğurt, hatta mümkünse doğal yoğurt, mide dostu bir besindir. Bu nedenle tek başına bile mide ağrısını geçirmek için yeterli olabilir. Yoğurt probiyotik özelliği ile bağırsak florasını düzenleyerek sindirime yardımcı olur.

PATATES

Kabuğuyla birlikte haşlanmış patates mide ağrısına iyi gelen besinlerdendir. Fazla aside bağlı mide ağrısında asidi emerek midenin asit - baz dengesinin düzenlenmesine yardım eder.