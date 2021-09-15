Midi ne demek, TDK'ya göre Midi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Midi ne demek? Midi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi midi kelimesi. Peki midi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre midi nedir, midi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Midi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Midi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MİDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Midi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Midi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre midi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta

MİDİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- midi etek