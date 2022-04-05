Midyeci Ahmet'in boşandığı eşi Deniz Çelebi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kaç çocukları var? Midyeci Ahmet'in "Beşiktaş Midyeci Ahmet ile hiç bir bağımız kalmamıştır" açıklamasına karşılık boşandığı eşi Deniz Çelebi'den şok edici bir yanıt geldi.

MİDYECİ AHMET'İN BOŞANDIĞI EŞİ DENİZ ÇELEBİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? KAÇ ÇOCUKLARI VAR?

"'Beşiktaş Midyeci Ahmet' ana şubemiz ile markamızın hiçbir şekilde bir bağı kalmamıştır. Şu an var olan 'Midyeci Ahmet' tabelası en kısa sürede indirilecek olup, kurumsal tüm bağımızın kalmaması sağlanacaktır." açıklaması üzerine şube, Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi'nin üzerine geçti. Olayın sosyal medyada büyük yankı getirmesiyle Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi konuya açıklık getirmek için bazı açıklamalarda bulundu.





"Biz kısa bir süre önce boşandık. Sizin de bildiğiniz gibi 'Midyeci Ahmet' markasında ilk günden bu güne kadar çok emek verdim. Bu marka benim kolyem satılarak yaratıldı.

Bugün geldiğimiz noktada, gayet medeni bir şekilde boşanırken, Beşiktaş merkez şubeyi bana verdi. Ama ben ve çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz. Geldiğimiz noktada bana ve çocuklarıma verdiği şubeyi bugün elimden almaya çalışıyor. Anti propagandasını yapıyor. Çünkü benim bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmamı istemiyor. Ben iki çocuğumla mağdur ediliyorum. Çok emeğim var. Markayı ben ayakta tuttum. Bugün mağdur ediliyorum. Bütün midyeleri ben yaptım. Ben satışa sundum. Ben vicdan diyorum. Zaten bütün lezzeti benim elimden geçti.

​​​​​​​

Burayı ayakta tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin Ahmet'in gerçek yüzü görmesini istiyorum. Biz çok medeni ayrıldık. Dokuzuncu gününde karşıma şube açıldı. Bugün de beni kapattırmaya çalışıyor" dedi.