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Mıgır ne demek, TDK'ya göre Mıgır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mıgır kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mıgır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mıgır nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mıgır kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mıgır ne demek, TDK'ya göre Mıgır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mıgır ne demek? Mıgır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mıgır kelimesi. Peki mıgır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mıgır nedir, mıgır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MIGIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mıgır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mıgır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük, işe yaramaz (oyun kâğıdı veya eşya)

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