Migros Aldım Bitti ürünleri 3 - 16 Eylül 2020 Migros Aldım Bitti

Migros Aldım Bitti kampanyasının bu haftaki ürünleri belli oldu. Migros müşterilerinin oldukça ilgisini çeken bu ürünlere haberimizde yer verdik. İşte Migros 3-16 Eylül arasında sürecek olan Aldım Bitti kampanyasının ürünleri...

MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

Migros market zinciri diğer marketlerde olduğu gibi; saat 09:00'da açılıp saat 21:00'da kapanıyor. Öte yandan Migros marketlerde kasa görevlisinin yardımı olmadan satın alınan ürünler okutularak kredi kartı ödemesi sayesinde sıra beklemeden alışveriş kolaylığı da sağlanmaktadır.

MİGROS 3 - 16 EYLÜL 2020 ALDIM BİTTİ ÜRÜNLERİ

My Bottle Kılıflı Polikarbon Matara 500 Ml 12,90 TL

Çıtçıtlı Katlanır Saklama Kutusu 33X25 Cm 24,90 TL

360° Dönen Tasarruflu Musluk Başlığı 20,90 TL

Fly Haftalık Not Planlayıcı 12,90 TL

Ocean Home Jüt Kumaş Büzgülü Sepet 36X40 Cm 49,90 TL

My Bottle Deri Kaplı French Press Mug 450 Ml 29,90 TL

Çift Taraflı Boyanabilir Silinebilir Boyama Seti 14,90 TL

12'li Krom Askı 15X51X10 Cm 10,90 TL

4'lü Ahşap Kutu 24,90 TL

Art Lisanslı Çocuk Puzzle 2'li 18,90 TL

Petrix Ahşap Mandallı Led Işık 29,90 TL

MİGROS HAKKINDA

Türkiye’de modern perakende sektörünün öncüsü olan Migros, geniş kullanım alanlarına sahip olan mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra, kozmetik, kırtasiye, züccaciye, elektronik, kitap ve tekstil gibi kategorileriyle müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.Sahip olduğu insan kaynağına olan güvenin yanı sıra, teknolojik gelişmelerin faydasını müşterilerine sunma çabasında olan Migros, bilgi teknolojilerine verdiği önem ve yaptığı yatırımlar ile de sektörde her zaman bir adım önde olmaya devam etmektedir.Kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerine odaklanan Migros, perakende sektöründe yenilikçilik ve gelişimle anılmaktadır.