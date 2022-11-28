Migros, alış verişte dünyadaki ilk örneklerden birine imza attı

Migros, dünya perakende sektöründe yeni bir uygulama olan 7 gün 24 saat kesintisiz olarak erişimini sağlamak için otomat formatındaki self servis otomat mağaza formatının Türkiye'deki öncüsü olurken, bu alanda dünyadaki ilk örneklerden birine de imza attı.

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Migros, alış verişte dünyadaki ilk örneklerden birine imza attı

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin öncelikli ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat kesintisiz olarak erişimini sağlamak için otomat formatındaki self servis mağazasını İstanbul Kadıköy'de kullanıma açan Migros, hızlı, zamansız ve birçok alternatifi bir arada barındıran kapsamlı bir alışveriş deneyimi sağlıyor

Migros'un otomat formatındaki mağazasında 200'e yakın ürün çeşidi Migros mağazaları ile aynı fiyattan satışa sunuluyor. Farklı kategorilerde zengin ürün portföyüne sahip otomat mağazada atıştırmalıklar, hijyen ürünleri, içecek çeşitleri, kahvaltılıklar, oyuncaklar, evcil hayvan mamalarının yanı sıra kahve çeşitleri, sıcak ve hazır yemek alternatifleri yer alıyor.

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ALİIŞ VERİŞTE DÜNYADA BİR İLK

7/24 self servis otomat mağazalar, Migros müşterilerinin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamasını sağlarken, yeni bir alışveriş deneyiminin de kapılarını aralıyor.

KAYNAK: AA

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