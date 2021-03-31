11 ayın sultanı ve bin aydan daha hayırlı ramazan ayına sayılı günler kaldı. 2021 yılında, Nisan ayının 13. günü başlayacak olan ramazan için, gelenek haline gelen erzak kolileri de raflardaki yerlerini aldı. Bu ayda yalnızca oruç tutarak nefsi terbiye etmenin değil yardıma ihtiyacı olan kişilere derman olmanın da farz kılındığını bilen vatandaşlar, bütçeleri dahilinde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ramazan kolileri hakkında araştırmaya girişti. Peki Migros ramazan kolisi (paketi) fiyatı ne kadar 2021? Migros ramazan kolisi içindekiler ve tüm detaylar...

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ (PAKETİ) FİYATI NE KADAR 2021?

Türkiye'nin en sevilen market zincirlerinden bir tanesi olan Migros'ta da ramazan ayı için hazırlıklara başlandı. Hurmadan ramazan şerbetine ramazan ayına özel birçok ürünle raflarını süsleyen Migros'ta erzak kolileri de unutulmadı.

Migros'ta ramazanda satışa sunulan erzak kolileri için vatandaşlara, bütçelerine göre seçebilecekleri iki farklı ürün sunuluyor. Ramazan Bereket Paketi ismi verilen erzak kolisinde 13 farklı ürün bulunurken bu kolinin satış fiyatı 59,90 TL olarak belirlendi.

Bir diğer seçenek ise Ramazan Lezzet Paketi adı verilen erzak kolisiyle raflarda yerini alıyor. Bu paketin içinde ise 22 ürün bulunmakta. 99.90 TL'den satışa sunulan Ramazan Lezzet Paketi'nin ağırlığı ise 1000 g/ml.

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ (PAKETİ) İÇİNDEKİLER

Migros'ta yer ala iki farklı ramazan kolisinin içeriğinde yer alan malzemeler ise şöyle:

RAMAZAN BEREKET PAKETİ (59.90 TL) İÇİNDEKİLER

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

RAMAZAN LEZZET PAKETİ (99.90 TL) İÇİNDEKİLER

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Mutlu İrmik 500 G

Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

Vatandaşların karşılaştırma yapabilmesini sağlamak amacıyla diğer marketlerde yer alan ramazan kolisi içerik ve fiyat bilgilerini de haberimizde derledik. İşte en bilindik marketlerin raflarında yer alan diğer ramazan kolileri detayları...

CARREFOURSA RAMAZAN PAKETLERİ

KLASİK RAMAZAN KOLİSİ (15 ÜRÜN - 69.90 TL)

İÇİNDEKİLER:

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Duru Başbaşı Bulgur 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tukaş Domates Salçası 410 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Cola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

SÜPER RAMAZAN KOLİSİ (22 ÜRÜN - 99.90 TL)

İÇİNDEKİLER:

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Torku Pilavlık Bulgur 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Hisar Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Duru Haşlanmış Fasulye 400 g

Yurt Haşlanmış Nohut 800 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 g

R.K Lokman Helva Sade 200 gr

Ülker Çokokrem Krem Çikolata 180 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Cola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt Pet

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

ÇAĞRI MARKET RAMAZAN PAKETİ

KUMANYA PAKETİ (15 ÜRÜN - 119.95 TL)

İÇİNDEKİLER:

Çağrım Osmancık Pirinç 1000 gr

Çağrım Nohut Koçbaşı 1000 gr

Çağrım Kırmızı Mercimek İthal 1 kg

Çağrım Pilavlık Bulgur 1 kg

Irmak Toz Şeker 1000 gr

Oba Makarna 500 gr (2 adet)

Fide Domates Salçası 830 gr

Cevher Tuz 750 gr

Eriş Un 2 kg

Salat Ayçiçek Yağı 1000 gr

Bizim Çorba Klasik (2 adet)

Karali Karadeniz Filiz Çayı 500 gr

Reçelhane Reçel 380 gr

Altamr Rebbi Hurma 300 gr

Yağmur Vakumlu Zeytin 800 gr

ÖZPAŞ RAMAZAN PAKETLERİ

ERZAK PAKETİ SÜPER (13 ÜRÜN - 99.90 TL)

İÇİNDEKİLER:

BİRYAĞ Ayçiçek Yağı 2 lt - 1 Adet

ÇEVİK Osmancık Pirinç 1000 gr - 1 Adet

ÇEVİK Pilavlık Bulgur 1000 gr - 1 Adet

ÇEVİK Kırmızı Mercimek 1000 gr - 1 Adet

ÇEVİK Nohut 1000 gr - 1 Adet

TÜRKŞEKER Toz Şeker 1000 gr - 1 Adet

TÜRKŞEKER Un 1000 gr - 1 Adet

OFÇAY Bereket Çay 500 gr - 1 Adet

ÜLKER Bizim Çorba - 2 Adet

TÜRKŞEKER Makarna 500 gr - 2 Adet

MARMARABİRLİK Zeytin 500 gr - 1 Adet

Saray Tuz 750 gr - 1 Adet

TATLINAME Kemalpaşa 150 gr - 1 Adet

ERZAK PAKETİ MEGA (15 ÜRÜN - 149.90 TL)

İÇİNDEKİLER:

BİRYAĞ Ayçiçek Yağı 2 lt - 1 Adet

ÇEVİK Osmancık Pirinç 1000 gr - 2 Adet

ÇEVİK Pilavlık Bulgur 1000 gr - 2 Adet

ÇEVİK Kırmızı Mercimek 1000 gr - 1 Adet

ÇEVİK Nohut 1000 gr - 1 Adet

TÜRKŞEKER Toz Şeker 1000 gr - 2 Adet

TÜRKŞEKER Un 1000 gr - 2 Adet

OFÇAY Bereket Çay 500 gr - 1 Adet

ÜLKER Bizim Çorba - 2 Adet

TÜRKŞEKER Makarna 500 gr - 4 Adet

M.BİRLİK Zeytin 500 gr - 1 Adet

MARMARABİRLİK Zeytin 500 gr - 1 Adet

Saray Tuz 750 gr - 1 Adet

TATLINAME Kemalpaşa 150 gr - 1 Adet

TUKAŞ Domates Salçası 830 gr - 1 Adet

ŞOK MARKET RAMAZAN PAKETİ

RAMAZAN ERZAK PAKETİ (12 ÜRÜN - 69.95 TL)

İÇİNDEKİLER:

Bizim Vatan domates salçası 830 grDeren filiz çay 500 gr

Evin ayçiçek yağı 1 lt

Piyale Un 1 kg

Piyale kakaolu puding 150 gr

Piyale ezogelin çorba 80 gr

Piyale burgu makarna 500 gr

Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg

Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg

Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg

Anadolu mutfağı tuz 750 gr

Altınküp küp şeker 1 kg

Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr

ERZAK KOLİSİNE KOYABİLECEĞİNİZ RAMAZAN MESAJLARI

Ramazan ayını hayırla ihya edebilmeyi nasip eyle Allah’ım…

Tüm İslam aleminin dertlerine deva olması ümidiyle Ramazan ayımız mübarek olsun.

11 ayın sultanı Ramazan ayının bütün İslam alemi adına huzurlu geçmesini dileriz.

Ramazan ayımız sağlığa, berekete ve güzel günlere vesile olsun. Hayırlı Ramazanlar.

Beklenen, özlenen Ramazan ayımız hoşgeldi.. Vatanıma sağlık, huzur, mutluluk getirsin İnşaAllah…

Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.

Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş geldin Ey Şehri Ramazan…

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağrifet, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluştur. Hayırlı Ramazanlar.

YARDIMLAŞMA İLE İLGİLİ HADİSLER

Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin, susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, Allah kıyamette ona (misk ile mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan) 'Rahîk-ı Mahtûm'dan içirecektir. Yine bir mümin, elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse, Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir. (Tirmizî, Kıyâme, 18)

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey ademoğlu, sen infak et, ben de sana infak edeyim!"

(Buhari, Nafakât,1)

"Güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman ve eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyi kaldırman sadakadır."

(Müslim, Zekât, 56)

Hz.Peygamber, "Hangi sadaka en faziletlidir?" diye sorulunca şöyle demiştir : "Malı az olanın gücüne göre verdiği (sadaka!)"

(Dârimî,Salât,135)

"Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse -ki Allah sadece helâl olanı kabul

eder- Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi (özenle) dağ gibi olana kadar büyütür (bereketlendirir).

(Buhari, Zekat, 8)

"Kulların sabaha eriştiği her gün (yeryüzüne) iki melek iner. Bu iki melekten biri, 'Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan kişiye (harcadığı malın yerine) yenisini ver.' der. Diğeri de, 'Allah'ım, malını (hayır yollarında harcamayarak) elinde tutan (cimrilik eden) kişinin malını telef et.'der.

(Buhari,Zekat,27)

"Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuzu kanaat getirinceye kadar ona dua edin."

(Ebu Dâvud, Zekat, 38)

"Dul bir kadının ve fakirin işleri için koşturan kimse, Allah yolunda cihat eden yahut geceyi namazla gündüzü oruçla geçiren kimse gibidir."

(Buhari, Nafaka,1)

"Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy, sonra komşularına bak, uygun bir şekilde çorbadan onlara ikram et."

(Müslim, Birr, 143)