Miguel De Las Cuevas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel De Las Cuevas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel De Las Cuevas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel De Las Cuevas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel De Las Cuevas 19 Haziran 1986 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel de las Cuevas Barberá şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel De Las Cuevas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Miguel De Las Cuevas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 31 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Miguel De Las Cuevas'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel De Las Cuevas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel De Las Cuevas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miguel De Las Cuevas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel De Las Cuevas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Hércules Juv. A

1 Temmuz 2003 yılında Hércules CF B

1 Temmuz 2004 yılında Hércules CF

1 Temmuz 2006 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2009 yılında Sporting Gijón

10 Ocak 2013 yılında Osasuna

30 Haziran 2013 yılında Sporting Gijón

1 Temmuz 2013 yılında Osasuna

29 Ocak 2015 yılında Spezia Calcio

1 Şubat 2016 yılında Osasuna

31 Ağustos 2018 yılında Córdoba CF

Miguel De Las Cuevas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel De Las Cuevas şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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