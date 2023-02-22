Miguel Mellado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Mellado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Mellado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Mellado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Mellado 18 Mart 1993 tarihinde Rio Negro şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Alberto Mellado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Mellado Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Miguel Mellado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Mellado'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Mellado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Mellado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Miguel Mellado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Mellado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2012 yılında Chacarita II

31 Temmuz 2013 yılında Deportivo Merlo

30 Haziran 2014 yılında Chacarita II

1 Temmuz 2014 yılında Chacarita Jrs

5 Temmuz 2018 yılında OFI Girit

31 Temmuz 2020 yılında Chacarita Jrs

10 Eylül 2020 yılında OFI Girit

Miguel Mellado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Mellado şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.