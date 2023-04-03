Miguel Morais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Morais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Morais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Morais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Morais 8 Ağustos 2004 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Lopes Morais şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Morais Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diogo Runa yapmaktadır. Miguel Morais, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Morais'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Morais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Morais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2017 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2019 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave Juvenis

1 Temmuz 2021 yılında Rio Ave FC U19

1 Temmuz 2022 yılında Paços F. U19

Miguel Morais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Morais şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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