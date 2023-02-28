Miguel Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Pinto 4 Temmuz 1983 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Pinto Jerez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Pinto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Miguel Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Pinto'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miguel Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında U. de Chile

1 Ocak 2011 yılında Atlas

31 Aralık 2011 yılında U. de Chile

1 Ocak 2012 yılında Atlas

1 Ocak 2014 yılında Correcaminos

30 Haziran 2015 yılında Atlas

1 Ocak 2016 yılında Cafetaleros

30 Haziran 2016 yılında Atlas

1 Temmuz 2016 yılında O'Higgins

1 Ocak 2020 yılında Colo Colo

23 Şubat 2021 yılında Unión Española

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Miguel Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Pinto şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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