Miguel Salgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Salgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Salgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Salgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Salgado 17 Şubat 2005 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Salgado Sanz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Salgado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Miguel Salgado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Salgado'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Salgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Salgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

5 Şubat 2022 yılında Paços Sub-17

21 Şubat 2022 yılında Paços F. U19

Miguel Salgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Salgado şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.