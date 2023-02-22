Miguel Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Tavares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Tavares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Tavares 29 Ocak 1999 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Lamego Tavares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Tavares Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SLWORLDTEAM yapmaktadır. Miguel Tavares, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Tavares'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Tavares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Tavares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2018 yılında Nogueirense

1 Temmuz 2021 yılında Amarante

8 Ağustos 2022 yılında Panathinaikos B

Miguel Tavares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Tavares şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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