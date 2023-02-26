Miguel Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel Vitor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miguel Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Vitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Vitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Vitor 30 Haziran 1989 tarihinde Torres Vedras şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ângelo Leonardo Vítor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Vitor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Miguel Vitor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Miguel Vitor'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Vitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Vitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miguel Vitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Vitor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2004 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2006 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2007 yılında Benfica

1 Ocak 2008 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2008 yılında Benfica

1 Temmuz 2010 yılında Leicester

30 Haziran 2011 yılında Benfica

1 Temmuz 2013 yılında PAOK

1 Temmuz 2016 yılında H. Beer Sheva

Miguel Vitor kimdir

Miguel Vitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Vitor şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Scu Torreense (1997-00), SL Benfica (2000-07), CD Aves (2008);

Miguel Vitor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 4 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miguel Vitor nereli

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