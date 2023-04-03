Miguelito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguelito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguelito kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguelito ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miguelito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguelito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguelito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguelito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguelito 25 Nisan 2004 tarihinde Santa Cruz de la Sierra şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bolivya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Terceros şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguelito Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scouting Office yapmaktadır. Miguelito, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Miguelito'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 30 Nisan 2027 tarihinde bitmektedir.

Miguelito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguel.terceros/

Miguelitoboyu ve yaşı kaç

Miguelito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguelito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Miguelito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguelito kimdir

Miguelito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguelito şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Miguelito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bolivya takımında 22 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Miguelito nereli

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