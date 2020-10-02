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Miha Zajc koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'den İtalya Seri A ekibi Genoa'ya transfer edilen Miha Zajc'ın koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Böylece İtalyan ekibinde koronavirüs vaka sayısı 19'a yükseldi.

Miha Zajc koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ın korona virüs testinin sonucu pozitif çıktı.

Fenerbahçe'den İtalya Seri A ekibi Genoa'ya transfer olan Sloven oyuncu Miha Zajc'ın korona virüs testinin sonucu pozitif çıktı. Genoa'nın yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 1 Ekim tarihinde yapılan korona virüs testlerinde Petar Brlek ve Miha Zajc'ın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken İtalyan ekibinde pozitif vaka sayısı 19'a yükselmiş oldu. Ayrıca yapılan açıklamada oyuncuların tedavi ve karantina sürecine başlandığı da bildirildi.

Miha Zajc koronavirüse yakalandı

Berna Akkaya
Editör


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