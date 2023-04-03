Mihael Jozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Jozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihael Jozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihael Jozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihael Jozic 22 Mart 2002 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mihael Jozić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihael Jozic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek II futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek II takımına 10 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Mihael Jozic'nin NK Osijek II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihael Jozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihael Jozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihael Jozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihael Jozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2015 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2017 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek U19

10 Mayıs 2021 yılında NK Osijek II

Mihael Jozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihael Jozic şuan NK Osijek II takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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