Mihael Kupresak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Kupresak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihael Kupresak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihael Kupresak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihael Kupresak 15 Mayıs 2001 tarihinde Orašje şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mihael Kuprešak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihael Kupresak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Sports Korea yapmaktadır. Mihael Kupresak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihael Kupresak'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihael Kupresak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihael Kupresak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihael Kupresak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihael Kupresak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek U19

18 Kasım 2019 yılında NK Osijek II

27 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

Mihael Kupresak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihael Kupresak şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Mihael Kupresak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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