Mihael Orachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Orachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihael Orachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihael Orachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihael Orachev 3 Ekim 1995 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Михаел Малинов Орачев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihael Orachev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scouting Team B.V. yapmaktadır. Mihael Orachev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihael Orachev'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihael Orachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihael Orachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihael Orachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihael Orachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2015 yılında Pomorie

1 Temmuz 2016 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2017 yılında Pomorie

1 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

15 Ocak 2021 yılında Montana

1 Temmuz 2021 yılında Sozopol

1 Temmuz 2022 yılında Minyor Pernik

Mihael Orachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihael Orachev şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Mihael Orachev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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