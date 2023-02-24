Mihail Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihail Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihail Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihail Petrov 1 Temmuz 1986 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Михаил Петров Петров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihail Petrov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihail Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mihail Petrov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihail Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihail Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihail Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihail Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Akademik Sofia

1 Ağustos 2011 yılında Dorostol

1 Ocak 2012 yılında Botev Vratsa

1 Ağustos 2012 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2013 yılında Sl. Geroy

1 Şubat 2014 yılında Oborishte

1 Ağustos 2014 yılında Sl. Geroy

1 Temmuz 2015 yılında Vitosha

1 Temmuz 2019 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2020 yılında Chavdar

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Mihail Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihail Petrov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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