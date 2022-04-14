Mihenk Taşı ne demek, TDK'ya göre Mihenk Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mihenk taşı ne demek? Mihenk taşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mihenk taşı kelimesi. Peki mihenk taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mihenk taşı nedir, mihenk taşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİHENK TAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mihenk taşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mihenk taşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Altın, gümüş vb. madenlerin ayarını anlamak için sürtüldükleri bir tür taş, mihenk, denek taşı

