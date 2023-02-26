Mihkel Aksalu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihkel Aksalu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihkel Aksalu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihkel Aksalu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihkel Aksalu 7 Kasım 1984 tarihinde Kuressaare şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihkel Aksalu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SFI yapmaktadır. Mihkel Aksalu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mihkel Aksalu'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihkel Aksalu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihkel Aksalu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mihkel Aksalu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihkel Aksalu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2000 yılında Kuressaare

1 Ocak 2002 yılında Sörve JK

1 Aralık 2002 yılında Kuressaare

1 Ocak 2003 yılında HÜJK Emmaste

1 Temmuz 2003 yılında FC Flora

1 Ağustos 2003 yılında Tervis Pärnu

31 Aralık 2005 yılında FC Flora

1 Ocak 2010 yılında Sheff Utd

1 Ekim 2010 yılında Mansfield Town

1 Aralık 2010 yılında Sheff Utd

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2012 yılında FC Flora

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

4 Nisan 2013 yılında SJK Seinäjoki

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2021 yılında Paide

Mihkel Aksalu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihkel Aksalu şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihkel Aksalu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Muhumaa JK, Sörve JK, FC Kuressaare (-1999)

Estonya takımında 1 numaralı formasıyla 17 Ekim 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.