Mıhlama ne demek, TDK'ya göre Mıhlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mıhlama ne demek? Mıhlama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mıhlama kelimesi. Peki mıhlama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mıhlama nedir, mıhlama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MIHLAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mıhlama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mıhlama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mıhlamak işi

- Yumurta, un, soğan, ıspanak karışımıyla yağda yapılan bir yemek türü

