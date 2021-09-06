Mihraç Miroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? Şırnak'ta yaşanan acı olayın ardından hayatını kaybeden Mihraç Miroğlu, internette Mihraç Miroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? sorularıyla çokça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Mihraç Miroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? soruları gündemde vatandaşlarca çokça aratılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler... MİHRAÇ MİROĞLU KİMDİR, NERELİ? Nereli olduğu bilinmeyen Miraç Miroğlu Bener Cordan İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisidir. Kitap okuma hayranlığı olan Miraç'ın hayali öğretmen olmaktı. Babasının ismi Salih Miroğlu, annesinin ismi Nazife Miroğludur. KAÇ YAŞINDA, NEDEN VE NASIL ÖLDÜ? Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde iki gün önce bisikletiyle evinin yakınında oynayan 7 yaşındaki Miraç Miroğlu zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kimdirnerelikaç yaşında