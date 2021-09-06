Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü 1 yıllığına kiraladı!Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?DGS puan hesapla 2021 | DGS puan hesaplama nasıl yapılır?AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?Fenerbahçe'de genç oyuncu Burak Kapacak'ın lisansı çıkarıldı!Kömür satın aldı göktaşı çıktıATV Müge Anlı izle 6 Eylül 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert full izle YOUTUBE 6 Eylül 2021 Pazartesi | Müge Anlı'da bugün ne oldu?Mihraç Miroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?Eski eşi Nagehan Kaşıkçı "Kendisini Mehdi olarak görüyor" demişti! Aylar sonra Necati Şaşmaz'ın iddiaları doğrulayan ses kayıtları ortaya çıktı! "Ben maalesef seçilmişim"
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Mihraç Miroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?

Mihraç Miroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?

Şırnak'ta yaşanan acı olayın ardından hayatını kaybeden Mihraç Miroğlu, internette Mihraç Miroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? sorularıyla çokça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Mihraç Miroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?

Mihraç Miroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? soruları gündemde vatandaşlarca çokça aratılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler...

MİHRAÇ MİROĞLU KİMDİR, NERELİ? 

Nereli olduğu bilinmeyen Miraç Miroğlu Bener Cordan İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisidir. Kitap okuma hayranlığı olan Miraç'ın hayali öğretmen olmaktı. Babasının ismi Salih Miroğlu, annesinin ismi Nazife Miroğludur.

Mihraç Miroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?

KAÇ YAŞINDA, NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde iki gün önce bisikletiyle evinin yakınında oynayan 7 yaşındaki Miraç Miroğlu zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT