Mihrak ne demek, TDK'ya göre Mihrak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mihrak ne demek? Mihrak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mihrak kelimesi. Peki mihrak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mihrak nedir, mihrak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİHRAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mihrak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mihrak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mihrak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Odak

