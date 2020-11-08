Mihriban Tokat kimdir, neden öldü ? Mihriban Tokat cinayeti, olayı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde konuşurken yüzünde telefon patladığı öne sürülen ve ailesi tarafından hastaneye getirilen 16 yaşındaki küçük kızın başında saçmalar bulundu. Olayın bir cinayet olabileceği düşüncesiyle harekete geçen jandarma ekipleri Tokat'ın sır ölümle ilgili inceleme başlattı. Peki Mihriban Tokat kimdir? Mihriban Tokat neden öldü? Mihriban Tokat öldürüldü mü? İşteMihriban Tokat cinayeti, olayı...

MİHRİBAN TOKAT KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban Tokat şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Ailesi Tokat'ın cep telefonun patlaması sonucu öldüğünü söylerken, doktor Tokat'ın başında saçma buldu.

Ailenin çelişkili ifadeler vermesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye köyündeki eve gelerek inceleme yaptı. Evde av tüfeği bulununca da soruşturma derinleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Ekibi, sabah saatlerine kadar evde araştırma yaptı. Mihriban’ın yakınları ise, evin önünde ateş yakarak, bekledi.

MİHRİBAN TOKAT CİNAYETİ, OLAYI

Jandarma, aile üyelerinin ifadesine başvururken, av tüfeği kriminal incelemeye alındı. Mihriban’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi. Kız çocuğunun cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.