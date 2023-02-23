Miika Koskela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miika Koskela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miika Koskela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miika Koskela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miika Koskela 12 Temmuz 2003 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miika Koskela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miika Koskela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miika Koskela'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miika Koskela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miika Koskela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Miika Koskela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miika Koskela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında OLS

1 Ocak 2020 yılında AC Oulu

Miika Koskela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miika Koskela şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Miika Koskela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.