Mika De Jonge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mika De Jonge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mika De Jonge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mika De Jonge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mika De Jonge 28 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mika De Jonge Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tevreden Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mika De Jonge'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mika De Jonge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mika De Jonge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Willem II Altya
1 Temmuz 2019 yılında Willem II U17
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Mika De Jonge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mika De Jonge şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?DVO '60 (2009-2013), RBC Roosendaal (2013-2014), Willem II (2014-2022)
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