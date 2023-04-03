Mika De Jonge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mika De Jonge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mika De Jonge kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mika De Jonge ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.