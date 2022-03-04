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Mika ne demek, TDK'ya göre Mika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mika kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mika nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mika kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mika ne demek, TDK'ya göre Mika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mika ne demek? Mika TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mika kelimesi. Peki mika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mika nedir, mika kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mika kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mika kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mika kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak bir mineral, evren pulu
- Bu mineralden yapılan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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