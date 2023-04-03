Mika Ney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mika Ney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mika Ney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mika Ney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mika Ney 13 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Mika Philipp Ney şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mika Ney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Mika Ney, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SV Werder Bremen U19 futbol takımında oynamaktadır. SV Werder Bremen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mika Ney'nin SV Werder Bremen U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mika Ney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mika Ney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında W. Bremen Alt.
1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen U17
1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen U19
Mika Ney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mika Ney şuan SV Werder Bremen U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Oste/Oldendorf, SV Drochtersen/Assel (-2016), SV Werder Bremen (2016-)
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