Mikail Akhmedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikail Akhmedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikail Akhmedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikail Akhmedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikail Akhmedov 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ахмедов Микаил Алиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikail Akhmedov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikail Akhmedov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikail Akhmedov'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikail Akhmedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikail Akhmedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikail Akhmedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikail Akhmedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akhmat II

Mikail Akhmedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikail Akhmedov şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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