Michael Bloomberg, ABD'de başkanlık seçiminden çekildi

Dünyanın en zenginleri sıralamasında dokuzuncu olan 77 yaşındaki iş adamı Michael Bloomberg’in 2020’deki başkanlık seçimlerinden çekildiği belirtildi.

BLOOMBERG, BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN 200 MİLYON DOLAR AYIRMIŞTI

ABD 2020 seçimleri Demokrat başkan aday adaylarından eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg, seçim kampanyası için kişisel servetinden 200 milyon dolar ayırdığını açıklamıştı.

Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter hesabıda yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bloomberg, Twitter'daki hesabından ''3 ay önce Donald Trump'ı yenmek için başkanlık yarışına katıldım. Bugün yine aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump'ı yenmek, en iyi adayın arkasında birleşmekle başlar ve bu kişi de arkadaşım harika bir Amerikalı olan Joe Biden.'' paylaşımında bulundu.

BLOOMBERG, YALNIZCA AMERİKAN SAMOASI'NDA BAŞARILI OLMUŞTU

Michael Bloomberg, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı ''Süper Salı'' olarak bilinen dün ise sadece Amerikan Samoası'nda başarılı olmuştu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.