Mike Dreier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Dreier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Dreier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mike Dreier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mike Dreier 1 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mike Dreier Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mike Dreier'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mike Dreier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mike Dreier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U19
Mike Dreier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mike Dreier şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Stuttgarter Kickers 1.7.2017- 30.6.2018
Ab 1.7.2018 -30.6 TSG Hoffenhr
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