Mike Zaruma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Zaruma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Zaruma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mike Zaruma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mike Zaruma 16 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Mike Zaruma şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mike Zaruma Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mike Zaruma, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mike Zaruma'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mike Zaruma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mike Zaruma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Plateau United
Mike Zaruma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mike Zaruma şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Mike Zaruma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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