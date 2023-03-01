Mikey Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikey Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikey Oneill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mikey Oneill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mikey Oneill 8 Haziran 2004 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Michael O'Neill şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mikey Oneill Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Mikey Oneill, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mikey Oneill'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Mikey Oneill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mikey Oneill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Preston U18
1 Temmuz 2022 yılında Preston
14 Ocak 2023 yılında Grimsby Town
31 Mayıs 2023 yılında Preston
Mikey Oneill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mikey Oneill şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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