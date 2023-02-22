Mikey Place kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikey Place Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikey Place kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikey Place ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikey Place kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikey Place Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikey Place kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikey Place Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikey Place adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikey Place Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikey Place 9 Nisan 1998 tarihinde Galway şehrinde doğmuştur.  İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Michael Place şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikey Place Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Contact yapmaktadır. Mikey Place, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mikey Place'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikey Place Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikey Place isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikey Place Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikey Place futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sligo Rovers

27 Temmuz 2017 yılında Derry City

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

24 Mayıs 2018 yılında Finn Harps

7 Aralık 2019 yılında Galway United

8 Ocak 2022 yılında Ballymena

Mikey Place kimdir

Mikey Place Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikey Place şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dunmore Town, Lough Harps

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikey Place nereli

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