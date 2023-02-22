Mikey Raggett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikey Raggett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikey Raggett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mikey Raggett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mikey Raggett 12 Nisan 2004 tarihinde Kilkenny şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mikey Raggett Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mikey Raggett'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mikey Raggett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mikey Raggett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Rovers U19
30 Ocak 2023 yılında UCD
Mikey Raggett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mikey Raggett şuan University College Dublin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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