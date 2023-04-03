Mikhail Dorokhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Dorokhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Dorokhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Dorokhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Dorokhin 9 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дорохин Михаил Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Dorokhin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Dorokhin'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Dorokhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Dorokhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Dorokhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Dorokhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2021 yılında Khimki 2

Mikhail Dorokhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Dorokhin şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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