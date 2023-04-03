Mikhail Pilipenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Pilipenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Pilipenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Pilipenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Pilipenko 22 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пилипенко Михаил Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Pilipenko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Mikhail Pilipenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mikhail Pilipenko'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikhail Pilipenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Pilipenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Pilipenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Pilipenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Spartak II

Mikhail Pilipenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Pilipenko şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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