Mikkel Madsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Madsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Madsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mikkel Madsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mikkel Madsen 27 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Klarskov Dandanell Madsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mikkel Madsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Madsen'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mikkel Madsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mikkel Madsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FCN Altyapı
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
Mikkel Madsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mikkel Madsen şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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