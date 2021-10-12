Mıklep ne demek, TDK'ya göre Mıklep kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mıklep ne demek? Mıklep TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mıklep kelimesi. Peki mıklep ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mıklep nedir, mıklep kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MIKLEP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mıklep kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mıklep kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mıklep kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ciltli kitapların sol cilt kapağında bulunan ve okunmakta olan yeri belli eden, ucu üçgenimsi, katlanabilir parça

