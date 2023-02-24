Miklos Kitl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miklos Kitl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miklos Kitl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miklos Kitl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miklos Kitl 1 Haziran 1997 tarihinde Senta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miklos Kitl Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ChampSport yapmaktadır. Miklos Kitl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Miklos Kitl'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miklos Kitl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miklos Kitl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miklos Kitl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miklos Kitl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2011 yılında Kecskemét Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Kecskemét U19

1 Temmuz 2014 yılında Kecskeméti TE

16 Temmuz 2015 yılında Diósgyőr

6 Şubat 2018 yılında Dorog

24 Temmuz 2020 yılında Békéscsaba

Miklos Kitl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miklos Kitl şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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