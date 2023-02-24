Miklos Micsinai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miklos Micsinai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miklos Micsinai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miklos Micsinai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miklos Micsinai 11 Ocak 1998 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miklos Micsinai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miklos Micsinai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miklos Micsinai'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miklos Micsinai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miklos Micsinai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miklos Micsinai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miklos Micsinai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2009 yılında Vasas Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2015 yılında Vasas U19

11 Ağustos 2016 yılında BFC Siófok

28 Temmuz 2017 yılında Kazincbarcika

19 Şubat 2018 yılında Budafoki MTE

6 Temmuz 2022 yılında Szeged

Miklos Micsinai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miklos Micsinai şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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