Miklos Szerencsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miklos Szerencsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miklos Szerencsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miklos Szerencsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miklos Szerencsi 29 Ocak 1998 tarihinde Karcag şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miklos Szerencsi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Agent yapmaktadır. Miklos Szerencsi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miklos Szerencsi'nin Dorogi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miklos Szerencsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miklos Szerencsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miklos Szerencsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miklos Szerencsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında MTK U17

1 Temmuz 2015 yılında MTK U19

1 Temmuz 2016 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2018 yılında Monor SE

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2019 yılında MTK Budapest

12 Şubat 2020 yılında Monor SE

30 Haziran 2020 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2020 yılında Dorog

30 Haziran 2021 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2021 yılında Dorog

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2022 yılında Dorog

Miklos Szerencsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miklos Szerencsi şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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