Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2320.54

Meslek Adı : Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri



Meslek Birim Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere mikroteknoloji konusuyla ilgili ders veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mikroteknoloji Öğretmeni (Orta Öğretim)işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planların göre öğrencilere mikroteknoloji konusuyla ilgili ders vermek,

c) Teknik resim, meslek resmi,ölçme kontrol, gereçler, ince kalıpçılık ve makine bilgisi, mikroteknoloji, mikroteknik cihazları, mikroteknik tasarım, otomatik çalışma, mekanik ve dokusal inceleme laboratuvarı, atölye ve teknoloji konularıyla ilgili açıklamalar yapmak,

d) Öğrencilere uygulama çalışmaları yaptırarak yetişmelerini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi mesleği için “2311.39” kod olarak kullanılır iken İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı mesleği için “3257.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu “2320.54” olarak belirlenmiştir.

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