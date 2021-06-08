Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2131.14

Meslek Adı : Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Biyologlar, Botanikçiler, Zoologlar Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Hastalığa neden olan mikroorganizmaların ve parazitlerin yol açtığı infeksiyon (Bulaşıcı Hastalık) hastalıklarının teşhis ve tedavisi için hastadan alınan klinik örneklerin tetkikini yapan veya yapılmasını sağlayan, sonuçları yorumlayan, değerlendiren ve raporlayan uzman kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Laboratuara ulaşan materyalin cinsine, alındığı bölgeye, düşünülen enfeksiyon etkenine göre çok yönlü düşünülerek laboratuar tanı yöntemleri seçmek ve uygulamak veya uygulamasını sağlamak,

b) Laboratuara gönderilen Kan, İdrar, Gaita, Boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler, vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku parçalarını infeksiyon hastalığı etkenleri açısından konvansiyonel yöntemlerle, basit ve karmaşık cihazlarla test etmek veya edilmesini sağlamak,

c) Hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her birini ayrı ayrı incelenmek veya incelenmesini sağlamak,

d) İnfeksiyon hastalıklarının tanısı, izlenmesi ve tedavisi için gerekli mikrobiyolojik verileri ve diğer uygun bilgileri sağlamak, yorumlamak,

e) Hastalık etmenlerinin tespitinde mikroskobik incelemeler, kültürler, serolojik ve biyokimyasal incelemelerden yararlanarak hastalık teşhisini koymak,

f) Belirlenen mikroorganizmanın antibiyogram testleri yapılarak yok edilmesi yani tedavinin yapılabilmesi için uygun antibiyotiğin seçilmesini sağlamak,

g) İnfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavisinde hekimlere danışmanlık yapmak,

h) Laboratuara alınacak test malzemeleri ve cihazların seçimi ve değerlendirmesini yapmak,

i) Bölümünde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,

j) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.56” kod olarak kullanılır iken İtalyan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi mesleği için “2311.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Meslek Kodu “2131.14” olarak belirlenmiştir.

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