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Mikrodalga ne demek, TDK'ya göre Mikrodalga kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mikrodalga kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mikrodalga ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mikrodalga nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mikrodalga kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mikrodalga ne demek, TDK'ya göre Mikrodalga kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikrodalga ne demek? Mikrodalga TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikrodalga kelimesi. Peki mikrodalga ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikrodalga nedir, mikrodalga kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİKRODALGA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikrodalga kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mikrodalga kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boyları 1 milimetre ile 1 metre arasında değişen elektromanyetik dalga

MİKRODALGA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mikrodalga fırın

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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